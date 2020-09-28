В октябре в Таллиннском зоопарке пройдет детский городской лагерь ”На просторах Азии”

В городском лагере дети узнают о разных обитателях высокогорья и степей Азии, о пустынях и лесах. Поговорим о яке, верблюде, мануле, корсаке и о других жителях тех мест.

10:00 — 14:00 — эстоноязычная группа

11:00 — 15:00 — русскоязычная группа

Вас ожидают интересные учебные прогулки по зоопарку, истории о животных, развлекательные игры и многое другое.

Приглашаем учеников 1-4 классов.

В оба дня — теплые обеды в кафе зоопарка.

Лагерь длится два дня.

Стоимость — 30 евро.

Регистрация — на сайте зоопарка https://tallinnzoo.ee/ru/

Дополнительная информация leelo.kurbel@tallinnzoo.ee.