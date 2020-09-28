В октябре в Таллиннском зоопарке пройдет детский городской лагерь ”На просторах Азии”
В Таллиннском зоопарке 19-20 октября пройдет городской лагерь ”На просторах Азии”.
В Таллиннском зоопарке 19-20 октября пройдет городской лагерь ”На просторах Азии”.
В городском лагере дети узнают о разных обитателях высокогорья и степей Азии, о пустынях и лесах. Поговорим о яке, верблюде, мануле, корсаке и о других жителях тех мест.
10:00 — 14:00 — эстоноязычная группа
11:00 — 15:00 — русскоязычная группа
Вас ожидают интересные учебные прогулки по зоопарку, истории о животных, развлекательные игры и многое другое.
Приглашаем учеников 1-4 классов.
В оба дня — теплые обеды в кафе зоопарка.
Лагерь длится два дня.
Стоимость — 30 евро.
Регистрация — на сайте зоопарка https://tallinnzoo.ee/ru/
Дополнительная информация leelo.kurbel@tallinnzoo.ee.
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