16.09.2020, 15:43

В октябре в Таллинне состоится Городской фестиваль русской культуры 9Ѣ FEST


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В октябре в Таллинне состоится Городской фестиваль русской культуры 9Ѣ FEST
Foto: Ilmar Saabas

Ставший уже традиционным Городской фестиваль русской культуры пройдет в Таллинне с 12 по 25 октября этого года. В рамках фестиваля, который в этом году носит название 9Ѣ FEST, состоится фотоконкурс, литературный конкурс для школьников, пройдут экскурсии, а также онлайн-лекции и концерты.

В этом году основные мероприятия фестиваля будут связаны с именами трех личностей, оставивших свой след в истории Таллинна — это оперный певец Георг Отс, 100-летие со дня рождения которого мы отметили в этом году; наш соотечественник, русский мореплаватель адмирал Иван Крузенштерн, а также полководец и святой Русской православной церкви Александр Невский, которому посвящен столичный православный кафедральный собор.

Как отметил мэр Таллинна Михаил Кылварт, несмотря на непростую эпидемическую ситуацию в столице, городские власти делают все возможное для того, чтобы культурная жизнь в городе не замерла.

”Русская культура Эстонии имеет глубокие исторические корни, на разных этапах она оказывала влияние на развитие науки, искусства и просвещения. Как мне кажется, очень важно сохранять память об этом, не только передавая подрастающим поколениям знания, но и предоставляя возможность познакомиться с этими аспектами культуры всем заинтересованным жителям нашей многонациональной столицы, — подчеркнул мэр. — Однако сегодня нельзя забывать об опасностях, связанных с активным распространением в Таллинне вируса COVID-19, поэтому на мероприятиях следует уделить особое внимание профилактическим мерам”.

Именно поэтому большой упор в программе сделан на онлайн мероприятия, а на запланированных экскурсиях будут предприняты все необходимые меры защиты, в том числе, участникам будут розданы защитные маски.

В рамках Городского фестиваля русской культуры 9Ѣ FEST будет организовано множество мероприятий, ориентированных на самый широкий круг интересов. Русский музей предложит цикл экскурсий, связанных с легендами, событиями или историческими фактами из жизни Александра Невского и Ивана Крузенштерна. Фотоконкурс ”Таллинн 2020. Будущее сейчас” будет посвящен современным технологиям в городском пространстве. Пройдут экскурсии по православным приходам. В Центре русской культуры можно будет поучаствовать в увлекательном квесте для всей семьи. Пройдет онлайн-концерт, посвященный творчеству Георга Отса. Запланированы также лекции и конкурсы рисунков для школьников. Более подробная программа, возможности регистрации на мероприятия и условия участия в конкурсах будут опубликованы на домашней странице фестиваля.

Городской Фестиваль русской культуры проводится городом Таллинн в четвертый раз. В 2013 году состоялся фестиваль VDRUG. После ребрендинга название фестиваля стало соответствовать ежегодной основной теме мероприятий: в 2016 году он состоялся под названием ОпѢ FEST, в 2018 по случаю 100-летия Эстонской Республики фестиваль вышел под именем 100Ѣ FEST. В 2020 году с 12 по 25 октября пройдет фестиваль 9Ѣ FEST. 2020 год — это год цифровой культуры, которая оказывает огромное влияние на образование, развитие современной культуры, развитие и сохранение культурного наследия. В e-Эстонии благодаря возможностям цифровой культуры организуются вернисажи, фестивали, сохраняются для экспозиции бесценные памятники искусства.

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