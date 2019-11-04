04.11.2019, 16:11
В октябре столица оказалась в демографическом "минусе"
В октябре Регистр населения пополнился 364 новорожденными таллинцами. Смертей было зарегистрировано среди горожан 368.
В октябре Регистр населения пополнился 364 новорожденными таллинцами. Смертей было зарегистрировано среди горожан 368.
В сентябре этот баланс был лучше — 419 новорожденных и 314 смертей. По итогам десяти месяцев баланс естественного прироста населения остается положительным — 3981 новорожденный и 3577 покойников, т.е. превышение составляет 11,3%.
Положительным был баланс и в прошлом году ( соответственно 5167 и 4823), и в 2017 году (5101 новорожденный и 4823 летальных исхода).
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