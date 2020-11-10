В окрестностях Таллинна распространяется собачья чумка. Болезнь очень заразная!

”Хотя отдельные сообщения о случаях собачьей чумки в Харьюмаа, Тартумаа и Рапламаа мы получили еще в начале этого года, до конца октября ситуация оставалась спокойной. Однако за последнее время поступил ряд сообщений о больных лисах в прилежащих к Таллинну волостях”, — сообщил представитель департамента Харлес Кауп.

Речь идет о Виймси, Йыэляхтме, Сауэ и Саку. Для подтверждения диагноза были взяты анализы, и они оказались положительными.

"Собачья чумка — это крайне заразное вирусное заболевание, поражающее собак всех возрастов, в особенности щенков. Чтобы уберечь собаку от этой болезни, следует ее вакцинировать”, — сказал Кауп.

Людям собачья чумка не передается. Заболевание характеризуется лихорадкой, воспалением дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта, воспалением глаз и легких, кожной сыпью и неврологическими симптомами.

Если вы заметили больных, странно ведущих себя диких животных, сообщите об этом своему ветеринару или в местную охотничью организацию, либо позвоните на на информационную линию Инспекции окружающей среды по номеру 1313.

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