13.11.2019, 20:55

В окрестностях столицы не хватает кладбищ


EST 2
В окрестностях столицы не хватает кладбищ
Foto: Argo Ingver

Поскольку на столичных кладбищах договор на пользование могильным участком заключается только с жителями Таллинна, а во многих волостях Харьюского уезда с быстро растущим населением новые кладбища просто не создавались, проблема захоронения родственников в окрестностях столицы начинает постепенно усугубляться, пишет rus.err.ee.

Например, действующего кладбища нет в волости Саку. Волость некоторое время назад участок забронировала участок земли в Мяннику, чтобы совместно с Таллинном построить там кладбище, но проект так и не был реализован.

В волости Виймси с населением около 20 000 человек всего четыре кладбища. Однако для новых жителей волости единственным вариантом последнего пристанища является небольшое кладбище в Рохунеэме, основанное сто лет назад.

Поскольку жители Эстонии все чаще предпочитают кремацию, построение колумбариев могло бы на время решить проблему нехватки мест на кладбищах в Харьюмаа.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: