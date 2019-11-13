В окрестностях столицы не хватает кладбищ
Поскольку на столичных кладбищах договор на пользование могильным участком заключается только с жителями Таллинна, а во многих волостях Харьюского уезда с быстро растущим населением новые кладбища просто не создавались, проблема захоронения родственников в окрестностях столицы начинает постепенно усугубляться, пишет rus.err.ee.
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