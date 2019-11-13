В окрестностях столицы не хватает кладбищ

Например, действующего кладбища нет в волости Саку. Волость некоторое время назад участок забронировала участок земли в Мяннику, чтобы совместно с Таллинном построить там кладбище, но проект так и не был реализован.

В волости Виймси с населением около 20 000 человек всего четыре кладбища. Однако для новых жителей волости единственным вариантом последнего пристанища является небольшое кладбище в Рохунеэме, основанное сто лет назад.

Поскольку жители Эстонии все чаще предпочитают кремацию, построение колумбариев могло бы на время решить проблему нехватки мест на кладбищах в Харьюмаа.