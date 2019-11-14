В охоте за призовым фондом в 140 000 евро примут участие 104 идеи

Руководитель сферы стратегии и развития продукта EAS Инге Лаас была одной из тех, кто оценивал идеи, присланные на конкурс ”Охота за умами”. Всего было прислано 294 идеи. Лаас подтвердила, что интересные бизнес-идеи в мире не закончились. ”Жители Эстонии изобретательны. Запомнилось несколько интересных идей, в центре которых было развитие социальных навыков у детей, привлекая для этого, например, старшее поколение, умные приложения или помощь специалистов. Из профилей предоставленных идей можно понять, что акселератор конкурса ”Охота за умами” помимо молодежи все больше привлекает и опытных предпринимателей”, — сказала Лаас.

Она добавила, что особенно заслуживают внимания команды, которые несмотря на неудачи в прошлом, или даже в позапрошлом году, вернулись с более сильными командами или бизнес-идеями — из анкет можно сделать вывод, что в этот период они не переставали развиваться.