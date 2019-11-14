В охоте за призовым фондом в 140 000 евро примут участие 104 идеи

104 идеи, прошедшие в следующий тур, по регионам распределились следующим образом: Таллинн и Харьюмаа 58, Харьюмаа 14, Тартумаа 18, Пярнумаа 4, Ида-Вирумаа 3, Сааремаа 3, Ярвемаа 2, Валгамаа 1 и Вильяндимаа 1. Из представивших идеи 64 мужчины и 40 женщин.
Из прошедших дальше идей 26 относятся к сфере информационных и коммуникационных технологий, 20 к социальному предпринимательству, 13 к туризму и сфере обслуживания, 8 к сфере энергетики и окружающей среды, 7 к креативной экономике, 5 к сфере промышленности и дизайна и 3 идеи к сфере здоровья и биомедицины. 21 идею отметили в категории иные.
”Охота за умами” — это самый крупный в Эстонии конкурс бизнес-идей, который предлагает на высшем уровне менторство, обучение и финансирование. ”Охота за умами” вдохнул жизнь в такие компании как Bolt, Bikeep, Click & Grow, GoWorkaBit, FoodDocs, UpSteam, Groveneer и многие другие. За последние 12 месяцев стартапы, выросшие из конкурса ”Охота за умами”, привлекли инвестиции в размере более чем 12 миллионов евро. В этом году призовой фонд конкурса ”Охота за умами” достигнет рекордной суммы 140 000 евро.
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