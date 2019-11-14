В охоте за призовым фондом в 140 000 евро примут участие 104 идеи

На конкурсе ”Охота за умами” выбрали 104 идеи, которые прошли в следующий тур. Через десять дней жюри конкурса выберет из них 30 лучших идей, которые попадут в программу развития ”Охота за умами”. С командами можно ознакомиться здесь.
Руководитель сферы стратегии и развития продукта EAS Инге Лаас была одной из тех, кто оценивал идеи, присланные на конкурс ”Охота за умами”. Всего было прислано 294 идеи. Лаас подтвердила, что интересные бизнес-идеи в мире не закончились. ”Жители Эстонии изобретательны. Запомнилось несколько интересных идей, в центре которых было развитие социальных навыков у детей, привлекая для этого, например, старшее поколение, умные приложения или помощь специалистов. Из профилей предоставленных идей можно понять, что акселератор конкурса ”Охота за умами” помимо молодежи все больше привлекает и опытных предпринимателей”, — сказала Лаас.
Она добавила, что особенно заслуживают внимания команды, которые несмотря на неудачи в прошлом, или даже в позапрошлом году, вернулись с более сильными командами или бизнес-идеями — из анкет можно сделать вывод, что в этот период они не переставали развиваться.
104 идеи, прошедшие в следующий тур, по регионам распределились следующим образом: Таллинн и Харьюмаа 58, Харьюмаа 14, Тартумаа 18, Пярнумаа 4, Ида-Вирумаа 3, Сааремаа 3, Ярвемаа 2, Валгамаа 1 и Вильяндимаа 1. Из представивших идеи 64 мужчины и 40 женщин.
Из прошедших дальше идей 26 относятся к сфере информационных и коммуникационных технологий, 20 к социальному предпринимательству, 13 к туризму и сфере обслуживания, 8 к сфере энергетики и окружающей среды, 7 к креативной экономике, 5 к сфере промышленности и дизайна и 3 идеи к сфере здоровья и биомедицины. 21 идею отметили в категории иные.
”Охота за умами” — это самый крупный в Эстонии конкурс бизнес-идей, который предлагает на высшем уровне менторство, обучение и финансирование. ”Охота за умами” вдохнул жизнь в такие компании как Bolt, Bikeep, Click & Grow, GoWorkaBit, FoodDocs, UpSteam, Groveneer и многие другие. За последние 12 месяцев стартапы, выросшие из конкурса ”Охота за умами”, привлекли инвестиции в размере более чем 12 миллионов евро. В этом году призовой фонд конкурса ”Охота за умами” достигнет рекордной суммы 140 000 евро.
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