В одной из квартир Пыхья-Таллинна нашли собак редкой породы в ужасающем состоянии
Под опекой Varjupaikade MTÜ оказались китайские хохлатые собаки, которые в целях разведения содержались в крайне нездоровых условиях.
Под опекой Varjupaikade MTÜ оказались китайские хохлатые собаки, которые в целях разведения содержались в крайне нездоровых условиях.
Собаки редкой породы внесены в регистр кинологического союза, их родители — чемпионы России, удостоенные различных титулов на различных престижных соревнованиях.
Волонтерам поступило распоряжение от Ветеринарно-продовольственного департамента о том, чтобы забрать из одной квартиры в Пыхья-Таллинне собак и кошек, оставшихся без ухода. Хозяин отказался от сотрудничества. Когда он увидел полицию и чиновников, то решил сбежать, прихватив с собой трех собак. Было решено взломать дверь, после чего присутствующим в нос ударил резкий запах. ”Открывшаяся картина была была ужасной и удручающей. Пол в маленькой однокомнатной квартире был покрыт кучами мусора и слоем испражнений. Не было свободного места, куда можно было бы ступить. И посреди всего этого сверкали глаза несчастных животных ”, — описывают волонтеры в блоге.
Они говорят, что животные находились в плохом состояние, были истощены и неухожены.
”Такие питомники существуют прямо здесь, среди нас. И причина в спросе — если люди готовы покупать животных на сомнительных порталах, принимать их где угодно, не видя их родителей и результатов проверки здоровья, то и фабрики по производству щенков и котят будут продолжать работать”, — отмечают зоозащитники. ”Несмотря на родословную, нет никакой гарантии, что заводчик заботится о своих животных и их потомстве. Поэтому человек, желающий приобрести животное, должен проделать большую домашнюю работу, выяснить информацию о продавце и ознакомиться с реальной ситуацией", — добавляют они.
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