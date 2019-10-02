В обучении вождению и экзаменах на права скоро произойдут большие изменения

Хотя речь идет об отправленном на согласование проекте, Департамент шоссейных дорог планирует уже на следующей неделе проект окончательно доработать, а изменения, касающиеся как теоретического, так и практического экзамена, войдут в силу уже в феврале.

Изменения в экзамене по теории

В правила проведения экзамена внесут, согласно нынешнему плану, довольно большие изменения. К примеру, в будущем на государственный экзамен можно будет идти сразу же после прохождения теории в автошколе. Госэкзамены можно будет организовывать и в других, установленных департаментом местах (например, непосредственно в автошколах).

Изменится и содержание экзамена: больше не будет действовать строгое разделение по темам, когда определяется, сколько вопросов должно быть по каждой теме. Единственным исключением останется тема безопасности движения, на которую в экзамене будет выделено 10 вопросов. Так как сам экзамен будет состоять из 40 вопросов, остальные 30 превратятся в "лотерею", в их число могут попасть в любом соотношении вопросы из всех тем.

На 40 вопросов теоретического экзамена будет даваться 30 минут, при этом можно будет сделать лишь пять ошибок. В части вопросов по безопасности движения будет действовать отдельное правило - здесь можно допустить только одну ошибку.

Экзамен по практическому вождению

Экзамен по вождению теперь будет начинаться с проверки транспортного средства, при этом экзаменуемый должен суметь ответить на два вопроса экзаменатора, касающихся проверки безопасности автомобиля.