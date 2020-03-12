В общественном транспорте Таллинна проводится дополнительная дезинфекция

Для того, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, все машины общественного транспорта начали мыть чаще, чем обычно. Например, сейчас после каждого рейса дополнительно протираются поручни в автобусах. Раньше этого не делалось, но эта мера очень разумна с точки зрения обеспечения в автобусах дополнительной чистоты и ограничения распространения вирусов.
На данный момент экстренной уборкой автобусов занимаются 15 человек. У водителей теперь этой обязанности нет, поскольку паузы у них предназначены для отдыха, перекуса или же личной гигиены.
На конечных остановках Вяйке-Ыйсмяэ, Балтийский вокзал, Хобуяама и Мяннику в течение двух дней — 10 и 11 марта в экстренном порядке были продезинфицированы контактные части в 341 автобусе. В случае уборки автобусов, стоящих на конечных остановках, стоит учитывать, что проводить процедуру можно лишь в тех машинах, время пауз у которых достаточно длинное для того, чтобы успеть провести дезинфекцию поручней.
Поэтому, например, салоны трамваев на конечных остановках не убирают — дезинфекция проводится днем в трамвайном депо, для этого предусмотрены спецсредства и имеется персонал. На данный момент дезинфекцию провели в 17 трамваях депо Вана-Лыуна и Копли.
Самая основательная и серьезная чистка транспорта проводится вечером и ночью по завершении рейсов. Каждую ночь перед выходом на линию во всех автобусах проводится основательная сухая очистка в мастерских и депо Tallinna Linnatranspordi AS. В ночь на 12 марта вымыли 487 автобусов, 45 трамваев, и 41 троллейбус — все, запланированные на дневные рейсы машины и резервы с пяти разных стоянок.
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