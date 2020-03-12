В общественном транспорте Таллинна проводится дополнительная дезинфекция

Для крупных местных транспортных фирм соблюдение чистоты в период распространения вируса не является чем-то новым и необычным — забота о сохранении здоровья водителей и пассажиров является постоянным приоритетом, поэтому в нынешней ситуации нет ничего экстраординарного.

И даже в период распространения нового вируса, когда повсеместно предпринимаются куда более серьезные меры по обеспечению чистоты, одной из самых серьезных проблем все равно остается грипп и другие вирусные инфекции, которые сейчас активно распространяются и угрожают здоровью как водителей, так и пассажиров.

Для обеспечения работы общественного транспорта в столице самой важной задачей Tallinna Linnatranspordi AS является сохранение здоровья водителей. Например, за счет предприятия проводится вакцинация персонала от гриппа — практика прошлых лет показала, что это весьма эффективная мера для сохранения работоспособности персонала.

Поскольку от нового вируса вакцины нет, на всех конечных остановках, а также во всех помещениях общего пользования Tallinna Linnatranspordi AS были установлены дозаторы с дезинфицирующим средством, чтобы водители и другой персонал могли в перерыве вымыть руки и продезинфицировать их. Также на основании рекомендаций, данных Департаментом здравоохранения, для водителей была составлена памятка с практическими советами по соблюдению правил личной гигиены — в данный момент это самый надежный способ избежать заражения.