В обновленном гипермаркете Ülemiste Rimi появилось уютное угловое кафе

”Под Rimi устроили подземную автостоянку, откуда прямо в магазин можно подняться по эскалатору или в лифте — мы давно ждали этого, ведь раньше стоянка находилась довольно далеко от нашего магазина. Теперь клиентам очень удобно относить покупки в свои автомобили”, отметила маркетинговый менеджер Rimi Андрия Арро.

”Новый гипермаркет Rimi оборудован ручными сканерами и кассами самообслуживания — это уже второй наш магазин с ручными сканерами, впервые они были добавлены в Sõpruse Rimi. Тенденция такова, что количество обычных касс уменьшается, причем посетителям магазинов явно нравится такое самообслуживание”, заверила маркетинговый менеджер Rimi. ”Но это не означает сокращения количества обслуживающего персонала в нашем магазине в торговом центре Ülemiste”.

”Самое интересное обновление затронуло инфостол Ülemiste Rimi: теперь клиенты всегда сразу попадают к нашим работникам и появилось открытое место для желающих сразу угоститься кофе и булочками. В угловом кафе есть касса самообслуживания для того, чтобы проголодавшимся клиентам не пришлось долго ждать”, пояснила Андрия Арро. ”Одновременно мы обновили визуальный идентитет Ülemiste Rimi, теперь все здесь выглядит современнее. Изменилось и расположение товаров в торговом зале”.