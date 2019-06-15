В обновленном гипермаркете Ülemiste Rimi появилось уютное угловое кафе

Вновь открывшийся в торговом центре Ülemiste гипермаркет Rimi может похвастаться коротким прямым путем на стоянку и небольшим кафе в углу зала. Торговая площадь обновленного магазина — около 5 000 квадратных метров. Ассортимент товаров насчитывает примерно 25 000 наименований.
”Под Rimi устроили подземную автостоянку, откуда прямо в магазин можно подняться по эскалатору или в лифте — мы давно ждали этого, ведь раньше стоянка находилась довольно далеко от нашего магазина. Теперь клиентам очень удобно относить покупки в свои автомобили”, отметила маркетинговый менеджер Rimi Андрия Арро.
”Новый гипермаркет Rimi оборудован ручными сканерами и кассами самообслуживания — это уже второй наш магазин с ручными сканерами, впервые они были добавлены в Sõpruse Rimi. Тенденция такова, что количество обычных касс уменьшается, причем посетителям магазинов явно нравится такое самообслуживание”, заверила маркетинговый менеджер Rimi. ”Но это не означает сокращения количества обслуживающего персонала в нашем магазине в торговом центре Ülemiste”.
”Самое интересное обновление затронуло инфостол Ülemiste Rimi: теперь клиенты всегда сразу попадают к нашим работникам и появилось открытое место для желающих сразу угоститься кофе и булочками. В угловом кафе есть касса самообслуживания для того, чтобы проголодавшимся клиентам не пришлось долго ждать”, пояснила Андрия Арро. ”Одновременно мы обновили визуальный идентитет Ülemiste Rimi, теперь все здесь выглядит современнее. Изменилось и расположение товаров в торговом зале”.
Маркетинговый менеджер Rimi подчеркнула, что в гипермаркете в торговом центре Ülemiste будет самый широкий ассортимент пищевых продуктов серии Talu Toidab. ”Одним из приоритетов нашей деятельности является предоставление мелким производителям возможностей показать себя. К тому же наблюдается значительный спрос на эко-продукты и прилавки Talu Toidab уже имеются в 30 магазинах Rimi по всей Эстонии. Благодаря добавлению продуктов Saaremaa и Matsimoka ассортимент отечественной мясной продукции в Ülemiste Rimi тоже станет небывало широким”.
”В Ülemiste Rimi применяется самое современное и экологически безвредное оборудование, от холодильных установок на углекислом газе до светодиодных светильников. Среди технологических нововведений следует отметить и вращающиеся полки холодильников в отделе напитков”, добавила Андрия Арро.
Магазины Rimi Eesti Food AS (www.rimi.ee) относятся к сети магазинов основанной на шведском капитале компании Rimi Baltic AB, единственным собственником которой является концерн ICA Gruppen AB. Сильные стороны Rimi — выбор здоровых продуктов питания, качественные фрукты и широкий ассортимент отечественной продукции. В трех странах Балтии Rimi Baltic AB имеет в общей сложности 266 магазинов, среди которых 82 гипермаркета (из них 15 в Эстонии), 62 супермаркета (из них 19 в Эстонии), 85 мини-Rimi (из них 48 в Эстонии), 13 экспресс-Rimi (из них 5 в Эстонии) и 25 низкобюджетных магазинов в Латвии. В Эстонии Rimi является работодателем приблизительно для 2700 человек.
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