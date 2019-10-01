В Нымме создается современный теннисный центр

В тендере на строительство в Нымме современного теннисного центра победителем из числа трех участников признано Hiiu Spordikeskus OÜ.

Теперь Таллинское городское собрание должно утвердить предложенные условия и предоставить право застройки земельных участков по улице Раху, 3 и 4 а.

Площадь участков — 12 357 m2. Проектом постановления городского собрания в пользу паевого товарищества устанавливается право застройки на 50 лет. Товарищество должно разработать детальную планировку с крытыми и открытыми кортами, подъездными путями, тротуарами, освещением, стоянками, техносетями и сооружениями и реализовать ее в течение трех лет с момента принятия планировки, а также уплатить 101 тысячу евро за договор об установлении права на застройку.