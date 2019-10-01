01.10.2019, 17:08

В Нымме создается современный теннисный центр

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rus.delfi.ee
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В Нымме создается современный теннисный центр
Nõmme linnaosa

Ныммеские жители ждут современного теннисного центра уже долгие годы, отметила старейшина района Грете Шилис.

В тендере на строительство в Нымме современного теннисного центра победителем из числа трех участников признано Hiiu Spordikeskus .

Теперь Таллинское городское собрание должно утвердить предложенные условия и предоставить право застройки земельных участков по улице Раху, 3 и 4 а.

Площадь участков — 12 357 m2. Проектом постановления городского собрания в пользу паевого товарищества устанавливается право застройки на 50 лет. Товарищество должно разработать детальную планировку с крытыми и открытыми кортами, подъездными путями, тротуарами, освещением, стоянками, техносетями и сооружениями и реализовать ее в течение трех лет с момента принятия планировки, а также уплатить 101 тысячу евро за договор об установлении права на застройку.

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