В Нымме снова можно плавать под открытым небом

Начавшиеся этим летом работы по реновации открытых бассейнов Ныммеского спортивного центра подошли к концу. В ходе работ были обновлены очистная система и система циркуляции воды, а рядом с бассейнами появились деревянные дорожки.
Прежнее плиточное покрытие стен и дна бассейна заменили на более удобное в использовании и стойкое покрытие из ПВХ. Стоимость работ составила 231 000 евро, осуществило работы предприятие Basseinimeister OÜ.
Вице-мэр ТаллиннаВадим Белобровцев рассказал, что ремонт был необходим: «Ныммеский открытый бассейн исторически был популярным среди горожан местом проведения свободного времени. Большой поток посетителей неизбежно влечет за собой необходимость время от времени обновлять технические системы бассейнов и проводить ремонт, - сказал Белобровцев. – Уверен, что произведенные исправления и обновления удовлетворят всех посетителей. Новые системы очистки обеспечат лучшее качество воды, а подход к бассейнам стал удобнее и безопаснее. Хотя пляжный сезон закрыт, зимний сезон плавания лишь набирает обороты. Приглашаю всех ознакомиться с новыми бассейнами, провести свободное время и заняться спортом в Ныммеском спортивном центре. Двери центра открыты круглый год».
Открытые бассейны Ныммеского спортивного центра получили высокую оценку представителя Таллиннского центра зимнего плавания Эркки Казенурма. Он подчеркнул, что это замечательное место, в котором можно начать сезон плавания в холодной воде, подходит оно и для тех, кто серьезно занимается зимним плаванием. Казенурм пригласил всех желающих приступить к подготовке в открытом 50-метровом бассейне, чтобы 14 декабря принять участие в Эстонском и Таллиннском чемпионате по зимнему плаванию, который пройдет в квартале Ноблесснер.
Ныммеский спортивный центр находится в подчинении Таллиннского департамента по делам молодежи и спорта. Это широкопрофильный спортивный центр, который находится по адресу Кюльмаллика, 15. Дополнительная информация: www.sportkeskus.ee.
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