В Нымме снова можно плавать под открытым небом

Прежнее плиточное покрытие стен и дна бассейна заменили на более удобное в использовании и стойкое покрытие из ПВХ. Стоимость работ составила 231 000 евро, осуществило работы предприятие Basseinimeister OÜ.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев рассказал, что ремонт был необходим: «Ныммеский открытый бассейн исторически был популярным среди горожан местом проведения свободного времени. Большой поток посетителей неизбежно влечет за собой необходимость время от времени обновлять технические системы бассейнов и проводить ремонт, - сказал Белобровцев. – Уверен, что произведенные исправления и обновления удовлетворят всех посетителей. Новые системы очистки обеспечат лучшее качество воды, а подход к бассейнам стал удобнее и безопаснее. Хотя пляжный сезон закрыт, зимний сезон плавания лишь набирает обороты. Приглашаю всех ознакомиться с новыми бассейнами, провести свободное время и заняться спортом в Ныммеском спортивном центре. Двери центра открыты круглый год».