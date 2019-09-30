В Нымме пройдет молодежный день

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев рассказал, что организация такого мероприятия призвана побудить молодежь задуматься о своем душевном состоянии и дать им полезные, практические знания. ”Важно, чтобы подростки как можно раньше стали обращать свое внимание на внутреннее состояние. Напряженный темп школьной жизни и беспокойство с легкостью могут привести к проблемам, которые способны серьезно повлиять на будущее подростка. — отметил Белобровцев. — Хотя проблемы душевного характера не всегда можно предотвратить, молодежь сама может позаботиться о том, чтобы достичь внутреннего равновесия и благополучия. Важно, чтобы ребята знали, куда или к кому обратиться, в случае возникновения психологических проблем”.

На мероприятии, которое продлится пять часов, расскажут о питании, движении, сне, социальных медиа и сосредоточенности. Участие бесплатно, регистрация и программа здесь. Мероприятие подготовлено Таллиннским департаментом по делам молодежи и спорта.