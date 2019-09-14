В Нымме появится новый спортзал

Рядом с учебным корпусом Ныммеской гимназии планируется построить спортзал, который должен войти в строй к сентябрю 2021 года.
Как рассказала вице-мэр Таллинна Эха Вырк, 10 месяцев отводится нп проектирование, т.е. уже в будущем году должно начаться строительство.
Эскизный проект предусматривает просторное фойе, по одну сторону от которого расположится большой зал для игр с мячом, а по другую — три небольших зала, гардероб, душевые и подсобные помещения.
На втором этаже предусмотрены помещения для преподавателей и совещаний. Площадь под застройкой составит 1519 кв.м., нетто-площадь помещений — 1610 кв.м.
Шиповник попал под жёсткий запрет: почему?
Погибла на глазах у зрителей: ракета попала в живот артистке
Взрослые, не дождавшись полиции, сами наказали банду малолеток
Что известно о гибели девочки, разрубленной вентилятором