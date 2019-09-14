14.09.2019, 12:22

В Нымме появится новый спортзал

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В Нымме появится новый спортзал
Foto: Kaspar Pokk

Рядом с учебным корпусом Ныммеской гимназии планируется построить спортзал, который должен войти в строй к сентябрю 2021 года.

Как рассказала вице-мэр Таллинна Эха Вырк, 10 месяцев отводится нп проектирование, т.е. уже в будущем году должно начаться строительство.

Эскизный проект предусматривает просторное фойе, по одну сторону от которого расположится большой зал для игр с мячом, а по другую — три небольших зала, гардероб, душевые и подсобные помещения.

На втором этаже предусмотрены помещения для преподавателей и совещаний. Площадь под застройкой составит 1519 кв.м., нетто-площадь помещений — 1610 кв.м.

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