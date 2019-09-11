11.09.2019, 20:10

В Нымме построят новый спортивный комплекс


rus.delfi.ee
EST
Tallinna Kalev/TLÜ - BC Valga-Valka/Maks&Moorits.
Tallinna Kalev/TLÜ - BC Valga-Valka/Maks&Moorits.Foto: Jaanus Lensment

Рядом с учебным корпусом Ныммеской гимназии планируется построить спортзал, который должен войти в строй к сентябрю 2021 года.

Как рассказала вице-мэр Таллинна Эха Вырк, 10 месяцев отводится на проектирование, т.е. уже в будущем году должно начаться строительство.

Эскизный проект предусматривает просторное фойе, по одну сторону от которого расположится большой зал для игр с мячом, а по другую - три небольших зала, гардероб, душевые и подсобные помещения.

На втором этаже предусмотрены помещения для преподавателей и совещаний. Площадь под застройкой составит 1519 кв.м., нетто-площадь помещений - 1610 кв.м.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: