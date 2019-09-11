В Нымме построят новый спортивный комплекс
Рядом с учебным корпусом Ныммеской гимназии планируется построить спортзал, который должен войти в строй к сентябрю 2021 года.
Рядом с учебным корпусом Ныммеской гимназии планируется построить спортзал, который должен войти в строй к сентябрю 2021 года.
Как рассказала вице-мэр Таллинна Эха Вырк, 10 месяцев отводится на проектирование, т.е. уже в будущем году должно начаться строительство.
Эскизный проект предусматривает просторное фойе, по одну сторону от которого расположится большой зал для игр с мячом, а по другую - три небольших зала, гардероб, душевые и подсобные помещения.
На втором этаже предусмотрены помещения для преподавателей и совещаний. Площадь под застройкой составит 1519 кв.м., нетто-площадь помещений - 1610 кв.м.
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