22.08.2019, 08:12
В Нымме начинают ремонт еще одной улицы
В Нымме, на улице Нельги, на отрезке между улицами Валдеку и Пихлака в понедельник, 26 августа, начнется восстановительный ремонт. Движение будет закрыто до середины октября.
В Нымме, на улице Нельги, на отрезке между улицами Валдеку и Пихлака в понедельник, 26 августа, начнется восстановительный ремонт. Движение будет закрыто до середины октября.
В ходе ремонта будут заменены асфальтобетонное покрытие, бордюры, люки и обновлена дорожная разметка, а также установят светодиодное освещение.
Строительные работы осуществляет InfraRoad OÜ. Стоимость работ по договору должна составить 132 000 евро.
Водителей просят следовать указаниям временных средств организации движения!
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