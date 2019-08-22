В Нымме начинают ремонт еще одной улицы

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Teetööd Tartus Turu tänaval Foto: Helena Pass

В Нымме, на улице Нельги, на отрезке между улицами Валдеку и Пихлака в понедельник, 26 августа, начнется восстановительный ремонт. Движение будет закрыто до середины октября.