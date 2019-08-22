22.08.2019, 08:12

В Нымме начинают ремонт еще одной улицы


rus.delfi.ee
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Teetööd Tartus Turu tänaval
Teetööd Tartus Turu tänavalFoto: Helena Pass

В Нымме, на улице Нельги, на отрезке между улицами Валдеку и Пихлака в понедельник, 26 августа, начнется восстановительный ремонт. Движение будет закрыто до середины октября.

В ходе ремонта будут заменены асфальтобетонное покрытие, бордюры, люки и обновлена дорожная разметка, а также установят светодиодное освещение.

Строительные работы осуществляет InfraRoad . Стоимость работ по договору должна составить 132 000 евро.

Водителей просят следовать указаниям временных средств организации движения!

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