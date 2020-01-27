В Нымме начинается реконструкция улицы Тяхеторни. Работы продлятся до ноября

Вице-мэр Калле Кландорф отметил, что в результате основательного ремонта будут созданы лучшие условия для пешеходов и велосипедистов, а дорожное движение станет в целом более безопасными для всех участников. ”В ходе работ будут построены новые пешеходные и велодорожки, будет реконструирована проезжая часть, — сказал Кландорф. — Участники движения непременно должны учитывать, что, если до сих пор грузовой транспорт проезжал по улице Тяхеторни, то теперь до окончания работ транспорт временно будет направлен по Пярнускому шоссе”.

Старейшина района Нымме Грете Шиллиз рассказала, что погодные условия позволяют начать дорожные работы уже в январе. Она подчеркнула, что это крупнейший дорожный объект этого года в Нымме. ”На время проведения ремонтных работ улицы Тяхеторни и Веэрме будут закрыты для движения. Возможность проезда будет обеспечиваться местным жителям и работникам предприятий, расположенных в этом районе. Просим следовать требованиям временных средств организации дорожного движения и просим прощения за возможные неудобства”, — сказала Шиллиз.