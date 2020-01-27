В Нымме начинается реконструкция улицы Тяхеторни. Работы продлятся до ноября
27 января начинается реконструкция участка улицы Тяхеторни между Палдиским шоссе и бульваром Кадака, а также улицы Веэрме.
27 января начинается реконструкция участка улицы Тяхеторни между Палдиским шоссе и бульваром Кадака, а также улицы Веэрме.
Вице-мэр Калле Кландорф отметил, что в результате основательного ремонта будут созданы лучшие условия для пешеходов и велосипедистов, а дорожное движение станет в целом более безопасными для всех участников. ”В ходе работ будут построены новые пешеходные и велодорожки, будет реконструирована проезжая часть, — сказал Кландорф. — Участники движения непременно должны учитывать, что, если до сих пор грузовой транспорт проезжал по улице Тяхеторни, то теперь до окончания работ транспорт временно будет направлен по Пярнускому шоссе”.
Старейшина района Нымме Грете Шиллиз рассказала, что погодные условия позволяют начать дорожные работы уже в январе. Она подчеркнула, что это крупнейший дорожный объект этого года в Нымме. ”На время проведения ремонтных работ улицы Тяхеторни и Веэрме будут закрыты для движения. Возможность проезда будет обеспечиваться местным жителям и работникам предприятий, расположенных в этом районе. Просим следовать требованиям временных средств организации дорожного движения и просим прощения за возможные неудобства”, — сказала Шиллиз.
В первую очередь работы начнутся на отрезке между Кадака теэ и пешеходно-велосипедной дорожкой на месте бывшего железнодорожного полотна. Помимо дорожных работ, будет осуществлена реконструкция и труб систем коммуникаций, включая водопроводные, канализационные трубы и отвод сточных вод. На улице будет установлено освещение с применением LED –технологии и специальное яркое освещение пешеходных переходов. Для улучшения условий передвижения слабовидящих на переходах установят камни Брайля.
Улица Тяхеторни закрыта от Палдиского шоссе (точнее — от улицы Веэрме) до бульвара Кадака. Объезд можно совершить через Кадака и Академия теэ или от Харку через улицу Институуди. Жители улицы Тяхеторни смогут проехать преимущественно через бульвар Кадака, а к улице Лаука в определенный момент можно будет проехать и с Палдиского шоссе (жителей района заранее оповестят). Парковки при тропах здоровья Харкуского болота будут заняты строительной техникой и материалами.
Стоимость работ, согласно договору, составит около 4,2 миллиона евро, 192 000 евро из этой суммы — участие AS Tallinna Vesi. Общая протяженность реконструируемого участка — 2,8 км. Окончательный срок завершения работ согласно договору — 30 ноября 2020 года.
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