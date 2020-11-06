В ноябре в Пыхья-Таллинне проходит месячник здоровых зубов

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, которая курирует в Таллинне социальную сферу и область здравоохранения, распространение информации о здоровье зубов очень важно.

„Сияющая улыбка нравится всем, но зачастую некоторые не знают, как правильно ухаживать за зубами. Проведенное Тартуским университетом исследование показало, что состояние зубов детей в Эстонии оставляет желать лучшего - например, среди 12-летних детей здоровые зубы только у 39 процентов”, - пояснила Бешкина. “Здоровье полости рта лучше у тех, кто чистит зубы два раза в день, здоровье зубов детей также зависит и от питания. Поэтому важно снова и снова напоминать об основах ухода за полостью рта в любом возрасте”.

“Изначально мы планировали провести для пожилых инфочасы в социальном центре, но из-за опасности распространения вируса пришлось отказаться от мероприятий. Все зарегистрированные на инфочас получат информацию в письменном виде вместе с небольшим подарком”, - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. Он добавил, что в инфолистках рассказано о возможностях зубного лечения, протезирования и компенсациях.

В рамках месяца здоровых зубов специалисты Tallinna Hambapolikliinik поделятся информацией о правильном уходе за зубами и пособиях в торговом центре “Строоми” (Туулемаа, 20) в пятницу, 13 ноября с 14 до 20 часов. Также они расскажут об услугах Tallinna Hambapolikliinik.

В течение ноября специалисты Tallinna Hambapolikliinik посетят два детских сада в Пыхья-Таллинне, где в игровой форме обучат детей ежедневной рутине по уходу за зубами. Также ученики шестых и седьмых классов двух школ района отправятся в клинику на осмотр. Прежний опыт клиники показывает, что из 25-ти детей здоровые зубы оказываются только и одного-двух учеников.