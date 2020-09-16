В ноябре в Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне начинается организованный вывоз мусора

Для того, чтобы все бытовые отходы были вывезены, необходимо заключить новый договор о вывозе мусора с фирмой Eesti Keskkonnateenused AS.

С 1 ноября в ласнамяэских округах 10, 11 и 12 к оказанию услуги по организованному вывозу мусора приступает Eesti Keskkonnateenused AS. Срок действия договоров, заключенных округами 11 и 12 с Таллиннским центром отходов и договоры, заключенные округом номер 10 с произвольно выбранными фирмами по вывозу отходов, истекают 31 октября. Для того, чтобы бытовые отходы вывозились и в дальнейшем, жильцам, квартирным товариществам, а также предприятиям нужно заключить новый договор по вывозу мусора с предприятием Eesti Keskkonnateenused AS. Виды вывозимых отходов следующие: смешанные бытовые отходы, бумага и картон, биоразлагаемые отходы и крупногабаритный мусор.

”Организованный вывоз отходов помогает сделать еще один шаг на пути к экологичному городу и мотивирует ласнамяэсцев больше задумываться о сортировке мусора, — пояснил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. — Одно из крупнейших изменений, которое повлечет за собой новый порядок — двукратное снижение стоимости утилизации биоразлагаемых отходов. Также для клиентов сохранится бесплатный вывоз бумаги и картона. Это еще раз подчеркивает то, что экологичный стиль жизни не всегда означает расходы и может быть эффективным с экономической точки зрения”.

В округах 6 и 7 района Пыхья-Таллинн с 1 ноября этого года к оказанию услуги организованного вывоза мусора также приступит Eesti Keskkonnateenused AS.

”Организованный вывоз мусора поддерживает сортировку отходов и увеличивает количество собираемого по видам мусора, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. — Если район обслуживает одно предприятие по вывозу мусора, это дает возможность предложить более качественное обслуживание клиентов и персональный подход. Владельцы частных домов, квартирные товарищества и предприятия смогут договориться об объеме предоставляемой услуги, частоте вывоза мусора и сроке действия договора”.

Действующие сейчас в порядке исключения льготы по вывозу отходов или же совместное пользование контейнерами для мусора упраздняются с 1 ноября. Для того, чтобы снова их получить, необходимо подать новое ходатайство в районные управы Ласнамяэ и Пыхья-Таллинна. Владельцы недвижимости, освобожденной от организованного вывоза мусора на основании Закона об отходах, не обязаны заключать новый договор.