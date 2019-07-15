В новый учебный год без руководителя? Найти директора для Ласнамяэской русской гимназии снова не удалось

"Комиссия не нашла кандидата, который подошел бы на этот пост", — прокомментировал радионовостям ERR итоги второго конкурса вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев.
"Надеемся, что к новому учебному году у школы будет новый директор", — говорила ранее корреспонденту rus.err.ee заведующая отделом организации образования Таллиннского департамента образования Марика Петтай.
Предыдущий конкурс, объявленный осенью прошлого года, также провалился — тогда его признали несостоявшимся из-за нарушения процедурных правил.
Прежний директор Ласнамяэской русской гимназии Светлана Хемкова 1 ноября 2018 года ушла в отставку с поста по собственному желанию. Сейчас и.о. директора гимназии является Юлия Головко.
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