В новом году город упорядочит условия выплаты социальных пособий
С 1 января 2020 года в Таллинне вступает в силу новый порядок выплаты социальных пособий, а также упрощается процедура подачи ходатайств.
С 1 января 2020 года в Таллинне вступает в силу новый порядок выплаты социальных пособий, а также упрощается процедура подачи ходатайств.
В постановлении, вступающем в силу в новом году, упорядочены условия и порядок социальных выплат, также уточнены учреждения, принимающие ходатайства.
Вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина рассказала, что изменения необходимы в первую очередь, исходя из интересов ходатаев, так как будет упрощено и сокращено излишнее делопроизводство и смягчены условия. ”Мы упростили, например, условия ходатайства о получении пособия для детей с инвалидностью, теперь не придется каждый год подавать заявление заново. О пособии по рождению в дальнейшем сможет ходатайствовать и родитель, который не проживает по одному адресу с ребенком, а о пособии на погребение можно будет ходатайствовать на протяжении шести месяцев вместо трех, — сказала Бешкина. — Мы хотели бы призвать всех, ходатайствующих о социальном пособии, активнее использовать электронную среду обслуживания, благодаря которой подать заявление можно быстро и удобно”.
Важнейшие изменения касаются прежде всего условий и порядка подачи ходатайств о получении семи различных пособий. Если ранее в отношении пособия по рождению ребенка действовало условие, что заявитель должен быть зарегистрирован по одному месту жительства с ребенком, то с 1 января 2020 года подать ходатайство о получении этого пособия сможет и родитель, который зарегистрирован по другому адресу. В случае пособия для первоклассников, смягчение касается срока, в течение которого получающий пособие родитель должен быть зарегистрирован в качестве жителя Таллинна в регистре народонаселения. В соответствии с новым порядком, родитель должен быть зарегистрированным в качестве жителя Таллинна как минимум, начиная с 1 января того года, когда ребенок отправляется в первый класс — прежде необходимым сроком был один год до поступления в школу.
Заявление для получения пособия детям с инвалидностью нужно будет подавать один раз, при дальнейшем соблюдении условий получения этого пособия, оно будет выплачиваться автоматически один раз в году в месяц рождения получателя. При подаче ходатайства о получении пособия при начале самостоятельной жизни будет уточняться получатель пособия, а также по новому порядку это будет однократное пособие, которое больше не будет выплачиваться по частям. Что касается прибавки к пенсии, то будет уточнен срок подачи ходатайства. В соответствии со вступающим в силу постановлением, о пособии можно будет ходатайствовать в следующем календарном году после назначения пенсии или установления частичной трудоспособности или потери трудоспособности.
Если раньше о пособии на погребение следовало ходатайствовать в течение трех месяцев в отделе социального обеспечения при районной управе и дополнительно в департаменте записи гражданских актов, то с нового года пособие назначает только отдел социального обеспечения при районной управе и подать ходатайство можно в течение шести месяцев.
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