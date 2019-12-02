В новогодние праздники из Москвы в Таллинн пустят дополнительные поезда

Эстония готовится встречать российских туристов — в канун Нового года, а также в первые дни января будет пущено несколько дополнительных поездов Москва-Таллинн и обратно, пишет rus.err.ee.
Чтобы привезти всех россиян, желающих отметить у нас Новый год, Российские железные дороги запускают дополнительные поезда — с 27 декабря по 8 января почти каждый день из Москвы и обратно будут отправляться по два состава, передает "Актуальная камера".
"Уже стало традицией, что у нас каждый год были дополнительные поезда, просто в этом году их гораздо больше. Всего 8 дополнительных поездов. Три дополнительных в декабре и пять — в начале января", — рассказал директор по развитию Eesti Raudtee Артур Райхманн.
Но по окончании праздников бурный поток пассажиров иссякнет и РЖД планирует с февраля оставить только три рейса в неделю вместо теперешних ежедневных.
Однако летом, в сезон большого спроса, поезда снова будут ходить каждый день.
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