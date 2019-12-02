В новогодние праздники из Москвы в Таллинн пустят дополнительные поезда

Чтобы привезти всех россиян, желающих отметить у нас Новый год, Российские железные дороги запускают дополнительные поезда — с 27 декабря по 8 января почти каждый день из Москвы и обратно будут отправляться по два состава, передает "Актуальная камера".

"Уже стало традицией, что у нас каждый год были дополнительные поезда, просто в этом году их гораздо больше. Всего 8 дополнительных поездов. Три дополнительных в декабре и пять — в начале января", — рассказал директор по развитию Eesti Raudtee Артур Райхманн.

Но по окончании праздников бурный поток пассажиров иссякнет и РЖД планирует с февраля оставить только три рейса в неделю вместо теперешних ежедневных.

Однако летом, в сезон большого спроса, поезда снова будут ходить каждый день.