В новогодней речи спикер Рийгикогу напомнил, что Россия признала независимость Эстонии

"Дорогой народ Эстонии!

Рождество – позади. Бой церковных часов возвестил о начале 2021 года.

Предыдущий, 2020-й год был сложным и необычным.

Второго февраля мы отметили столетие со дня подписания Тартуского мирного договора, которым Россия признала независимость и неприкосновенность Эстонии. Тогда была согласована граница между Эстонией и Россией, которая, согласно международному праву, действует и сегодня.

Мы отметили столетие Конституции Эстонии – фундамента нашей демократии. Эстония – свободное и демократическое государство, где каждому обеспечены свобода слова, мысли и совести. Так есть и так должно остаться!

Мы вели активную внешнюю политику. Как временный член Совета безопасности ООН мы неуклонно отстаивали права народа Беларуси и поддерживали прекращение направленной против Украины агрессии. Мы полностью обосновали нашу позицию, предпринимая и другие шаги. Мы отлично сотрудничаем как с союзниками в НАТО, так и с другими международными организациями.

Внутригосударственная политика в первую очередь направлена на обеспечение благополучия жителей и предприятий нашей страны. Снижение акциза на электричество, газ и топливо повысило покупательскую способность населения и дало новый толчок развитию экономики. Выросли пенсии и различные пособия. Сократилось число людей, находящихся в трудном финансовом положении. Финансирование науки было повышено до 1 % ВВП. Мы также вернули эстонские суда под флаг Эстонии. По уровню достатка мы поднялись с 38-го на 33-е место в мире. Мы – на правильном пути.

Но обрушившаяся на нас пандемия полностью изменила привычный уклад жизни как в Эстонии, так и во всем мире. Шаги, предпринятые правительством и Рийгикогу для защиты населения, экономики и предпринимательства, полностью себя оправдали. Эстония оставила людям больше свободы действий, так как мы понимаем, что со свободой сопряжена и ответственность.

На первый план вышли новые герои – медицинские работники и сотрудники домов призрения, продавцы и обслуживающий персонал, добровольцы и многие другие замечательные и смелые люди. Следует поблагодарить и предприятия, которые нашли новые и инновационные решения для продолжения своей деятельности.