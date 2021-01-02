02.01.2021, 20:11

В новогодней речи спикер Рийгикогу напомнил, что Россия признала независимость Эстонии

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Henn Põlluaas 25.02.2020
Henn Põlluaas Foto: Anette Parksepp

Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас выступил по ETV с новогодним обращением к жителям страны. В своей речи он напомнил, что в феврале минувшего года страна отметила столетие со дня подписания Тартуского мирного договора, которым Россия признала независимость и неприкосновенность Эстонии. Приводим речь Пыллуааса в полном объеме.

"Дорогой народ Эстонии!

Рождество – позади. Бой церковных часов возвестил о начале 2021 года.

Предыдущий, 2020-й год был сложным и необычным.

Второго февраля мы отметили столетие со дня подписания Тартуского мирного договора, которым Россия признала независимость и неприкосновенность Эстонии. Тогда была согласована граница между Эстонией и Россией, которая, согласно международному праву, действует и сегодня.

Мы отметили столетие Конституции Эстонии – фундамента нашей демократии. Эстония – свободное и демократическое государство, где каждому обеспечены свобода слова, мысли и совести. Так есть и так должно остаться!

Мы вели активную внешнюю политику. Как временный член Совета безопасности ООН мы неуклонно отстаивали права народа Беларуси и поддерживали прекращение направленной против Украины агрессии. Мы полностью обосновали нашу позицию, предпринимая и другие шаги. Мы отлично сотрудничаем как с союзниками в НАТО, так и с другими международными организациями.

Внутригосударственная политика в первую очередь направлена на обеспечение благополучия жителей и предприятий нашей страны. Снижение акциза на электричество, газ и топливо повысило покупательскую способность населения и дало новый толчок развитию экономики. Выросли пенсии и различные пособия. Сократилось число людей, находящихся в трудном финансовом положении. Финансирование науки было повышено до 1 % ВВП. Мы также вернули эстонские суда под флаг Эстонии. По уровню достатка мы поднялись с 38-го на 33-е место в мире. Мы – на правильном пути.

Но обрушившаяся на нас пандемия полностью изменила привычный уклад жизни как в Эстонии, так и во всем мире. Шаги, предпринятые правительством и Рийгикогу для защиты населения, экономики и предпринимательства, полностью себя оправдали. Эстония оставила людям больше свободы действий, так как мы понимаем, что со свободой сопряжена и ответственность.

На первый план вышли новые герои – медицинские работники и сотрудники домов призрения, продавцы и обслуживающий персонал, добровольцы и многие другие замечательные и смелые люди. Следует поблагодарить и предприятия, которые нашли новые и инновационные решения для продолжения своей деятельности.

Как государство и народ мы искали решения для многих вызванных коронавирусом проблем. Я бы сказал, что мы справились с этим лучше, чем большинство других стран. К счастью, экономический спад и безработица оказались ниже, чем мы опасались. Банк Эстонии прогнозирует быстрое восстановление экономики в этом году, после того как мы преодолеем связанные с коронавирусом трудности.

К сожалению, все же слишком много тех, кто потерял работу из-за коронавируса и нуждается в помощи. Но есть и те, кто потерял гораздо больше – свою жизнь. Мои искренние соболезнования родным и близким тех, чьи жизни унесла болезнь.

Дорогие друзья!

Что нам принесет 2021-й год?

Мы сделаем все, чтобы он был лучше, чем предыдущий. В этом году пройдут референдум по вопросу брака, выборы президента и выборы в собрания местных самоуправлений.

С помощью референдума мы прекратим завезенный извне конфликт ценностей и разобщение общества, которые начались с насаждением в 2014 году Закона о сожительстве и стали тяжелым ударом для значительной части населения. Брак как союз между мужчиной и женщиной будет взят под защиту Конституции. Без разрешения народа это определение не смогут изменить ни Рийгикогу, ни суды; невозможно будет изменить его и путем давления из-за рубежа. Мой ответ – ДА!

В отличие от Финляндии и Латвии, у нас нет прямых выборов президента. Я верю, что в будущем это изменится и народ получит больше возможностей для принятия важных для государственного устройства решений. Но на местных выборах каждый из нас сможет высказать свое мнение и тем самым обеспечить лучшее будущее для родного края.

Я надеюсь, что в этом году политической нестабильности и противостояний будет меньше. Давайте прислушиваться друг к другу и придерживаться именно тех ценностей, что помогли сохранить наш народ на протяжении столь многих лет.

Дорогой народ Эстонии!

Впереди нас ждут новые задачи и вызовы.

Желаю вам сил и терпения, сияющего взгляда и радости в сердце!

И, разумеется, счастливого нового года!

Да здравствует Эстония!"

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