"В нормальных странах так и делают. Родился — значит гражданин". Что пользователи соцсетей говорят о серых паспортах в Эстонии

Разумеется, пользователи соцсетей не могли пройти мимо этой проблемы. Мнения высказывались полярные (при том, что мы цитируем только русскоязычных пользователей). А мы не могли их не процитировать. Орфография и пунктуация сохранены.

Igor Sedukov

Так в нормальных странах так и делают. Родился-значит гражданин. А у нас получается, что гражданство нужно заслужить. Выдают как награду.

Sergei Serõn

При чем все родившиеся должны быть одинаково нормальными гражданами, а не второсортными натурализироваными.

Lilia Nikolaeva

Особенно если родители родились, дети родились. Все добросовестно работают и платят налоги.

Денис Раенко

Что за вопросы? Естественно .

Только нафига эти вопросы? Бла-бла-бла...

Andrei Jugantsov

А зачем им это по большому счёту?

Oleg Stone

Я родился и постоянно проживаю в Эстонии. Соответственно Эстония это моя родина.И в итоге эта родина оставила меня без родины!!! Как это вообще возможно???!К примеру в Литве гражданство давали всем со знанием и без знания языка.

Ольга Шышова

Ах! Да! Хотелось бы возместить материально, за унижение. И публично просить прощение!