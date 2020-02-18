18.02.2020, 07:00

"В нормальных странах так и делают. Родился — значит гражданин". Что пользователи соцсетей говорят о серых паспортах в Эстонии

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PassFoto: Ilmar Saabas

Вечная история про серые паспорта в Эстонии рассказывается на новый лад. Сначала главный редактор RusDelfi разразился колонкой на эту тему, затем депутат Рийгикогу от Центристской партии Андрей Коробейник опубликовал у себя в фэйсбуке опрос: должны ли серопаспортники получить эстонское гражданство на основании простого заявления.

Разумеется, пользователи соцсетей не могли пройти мимо этой проблемы. Мнения высказывались полярные (при том, что мы цитируем только русскоязычных пользователей). А мы не могли их не процитировать. Орфография и пунктуация сохранены.

Igor Sedukov
Так в нормальных странах так и делают. Родился-значит гражданин. А у нас получается, что гражданство нужно заслужить. Выдают как награду.

Sergei Serõn
При чем все родившиеся должны быть одинаково нормальными гражданами, а не второсортными натурализироваными.

Lilia Nikolaeva
Особенно если родители родились, дети родились. Все добросовестно работают и платят налоги.

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Денис Раенко
Что за вопросы? Естественно .
Только нафига эти вопросы? Бла-бла-бла...

Andrei Jugantsov
А зачем им это по большому счёту?

Oleg Stone
Я родился и постоянно проживаю в Эстонии. Соответственно Эстония это моя родина.И в итоге эта родина оставила меня без родины!!! Как это вообще возможно???!К примеру в Литве гражданство давали всем со знанием и без знания языка.

Ольга Шышова
 Ах! Да! Хотелось бы возместить материально, за унижение. И публично просить прощение!

David Grin
Не занимайтесь ерундой, нужен - пошли сдали, во всем мире так, вы никому кроме себя не нужны. Я сам сдал, надо будет на другой сдам, нам никто ничего не должен, во всяком случае документов нам таких не выдавали ) Вон отцу вообще не получить, а он тут родился, мол опасный элемент раз служил. Вот где надо было бы обижаться, умные люди не обижаются. а идут вперед. Хотите судиться - вперед, Европейский суд высшая инстанция, все шансы есть )

Vadim Yakovlev
Вообще то должны и мы здесь хозяева,потому,что Эстония и Латвия всегда были русскими землями и до сих пор относится к Руси

Элеонора Тюрина
 Да , именно это и надо было сделать , ещё тогда когда Эстония стала независимой от СССР. Все родившиеся в нашей стране стали бы гражданами . Это бы укрепило патриотический дух страны .

Natali Berg
Проблемы нет, всего навсего желающим всем кто имеет серые паспорта, на основании заявления дать гражданство! Политика Эстонии в рейтинге повысится!

Svetlana Pakhomova
Нет, учи язык подавай на гражданство и будь гражданином Эстонии.

Svetlana Petrova
Я думаю, что прожив какае либо время, например, 10 лет все серопаспортники должны получить гражданство! Как налоги платить, цвет паспорта почему то не влияет!

Юлия Ефимова
Я родилась в этой стране. У нас не было эстонского языка в школе, в том формате, что сейчас. Поверхностные знания и все. Русскоязычный город, особо не нужен эстонский язык. Потому и не учили его многие. Живу с рождения , почему не могу получить гражданство, многие государства дают гражданство порождению. Я за то, чтобы серопаспортники получили гражданство , написав заявление.

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