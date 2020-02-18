"В нормальных странах так и делают. Родился — значит гражданин". Что пользователи соцсетей говорят о серых паспортах в Эстонии

David Grin
Не занимайтесь ерундой, нужен - пошли сдали, во всем мире так, вы никому кроме себя не нужны. Я сам сдал, надо будет на другой сдам, нам никто ничего не должен, во всяком случае документов нам таких не выдавали ) Вон отцу вообще не получить, а он тут родился, мол опасный элемент раз служил. Вот где надо было бы обижаться, умные люди не обижаются. а идут вперед. Хотите судиться - вперед, Европейский суд высшая инстанция, все шансы есть )
Vadim Yakovlev
Вообще то должны и мы здесь хозяева,потому,что Эстония и Латвия всегда были русскими землями и до сих пор относится к Руси
Элеонора Тюрина
Да , именно это и надо было сделать , ещё тогда когда Эстония стала независимой от СССР. Все родившиеся в нашей стране стали бы гражданами . Это бы укрепило патриотический дух страны .
Natali Berg
Проблемы нет, всего навсего желающим всем кто имеет серые паспорта, на основании заявления дать гражданство! Политика Эстонии в рейтинге повысится!
Svetlana Pakhomova
Нет, учи язык подавай на гражданство и будь гражданином Эстонии.
Svetlana Petrova
Я думаю, что прожив какае либо время, например, 10 лет все серопаспортники должны получить гражданство! Как налоги платить, цвет паспорта почему то не влияет!
Юлия Ефимова
Я родилась в этой стране. У нас не было эстонского языка в школе, в том формате, что сейчас. Поверхностные знания и все. Русскоязычный город, особо не нужен эстонский язык. Потому и не учили его многие. Живу с рождения , почему не могу получить гражданство, многие государства дают гражданство порождению. Я за то, чтобы серопаспортники получили гражданство , написав заявление.
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