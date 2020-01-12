12.01.2020, 21:15

В номинации "Поступок года в области окружающей среды" победила молодежь


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Hüppelaud 2017 neljas päev, naiskond Mõhtu
Hüppelaud 2017 neljas päev, naiskond MõhtuFoto: Anni Õnneleid

Эстонская Палата объединений окружающей среды (EKO) выбрала поступком 2019 года в области окружающей среды начинания климатических активистов ”Fridays for Future” по привлечению внимания к климатическому кризису.

А т.н. "экологический топор" получило звучавшее со многих сторон ошибочное мнение об интенсивном лесохозяйствовании как спасательном круге для климата, которое распространяли прежде всего Эстонский Союз леса и деревообработки (Eesti Metsa– ja Puidutööstuse Liit) и Эстонский Союз частных лесов (Eesti Erametsaliit).

Движение Fridays For Future начиная с 2018 года привлекало внимание к проблемам климата в десятках стран по всему миру. К глобальным климатическим забастовкам примкнули миллионы людей. К этому начинанию в марте 2019 года присоединилась и эстонская молодёжь, бастуя в Таллинне, Тарту и Пайде, для привлечения внимания общественности Эстонии к углубляющемуся климатическому кризису и бездействию принимающих решения в этом вопросе. Далее забастовки проходили каждую пятницу как в Таллинне, так и в Тарту.

Молодёжь также активно поднимала тему в масс-медиа и социальных сетях. Многие молодые люди приняли участие в нынешнем Фестивале мнений, где участвовали также в открытой дискуссии с президентом Керсти Кальюлайд. ”Fridays For Future Эстония” инициировала многие общественные события во время сентябрьской климатической недели, в этот раз уже в большем числе городов: Таллинне, Тарту, Раквере, Пярну, Кярдла и Курессааре.

”У нас у всех есть причина быть благодарными молодёжи, инициировавшей климатические забастовки, потому что они своими малыми средствами, но большой преданностью сделали заметный шаг вперёд в общественном осознании важности и практичности климатических изменений. Сообщение молодёжи было ясным — принимающие решения должны слушать учёных и начать действовать немедленно. Мощное движение энергичных и волевых молодых людей по влиянию на будущее — это дающий надежду знак как в плане окружающей среды, так и в общественном”, — сказал заместитель председателя правления Эстонского фонда природы Сийм Куресоо.

Помимо молодёжи актуальность климатического кризиса заметили и другие стороны. Но, к сожалению, многие из них, во главе с Эстонским Союзом леса и деревообработки и Эстонским Союзом частных лесов, стали распространять исходящую из очень узкой трактовки и потому ложную информацию о взаимосвязи климатического кризиса и лесохозяйствования. Таким образом, как в медиа, так и более узких кругах, продолжали звучать заявления, будто бы более интенсивное ведение лесного хозяйства Эстонии может быть спасательным кругом в климатическом кризисе. Также были слышны утверждения, как будто старые леса являются большими производителями углекислого газа и потому требуют омоложения.

Такое толкование, однако, является неверным — старые леса, согласно многим исследованиям, наоборот, являются очень важными связывателями углерода, и смягчение климатических изменений достижимо прежде всего при помощи сохранения и восстановления природного состояния лесов (читайте также здесь).

”Климатический кризис уже наступил, и у нас нет времени ждать, когда на месте вырубленных старых лесов вырастут новые, и снова в том же объёме свяжут освободившийся в ходе вырубок углерод”, — наставляет Сийм Куресоо.

”Для компенсирования связанного с вырубкой старых лесов выбросов углекислого газа могут потребоваться сотни лет. Мнение, призывающее ещё более интенсивно вести лесное хозяйство, не учитывает глобальный кризис биоразнообразия и культурную и социальную ценность леса”, — добавил он.

Другие номинанты

В 2019 году в качестве поступка в области окружающей среды были отмечены также Тартуский круговорот велосипедов и инициированная министерством окружающей среды открытая дискуссия о стрижке газонов.

Среди кандидатов на "экологический топор" выделилось сохраняющееся намерение правительства и Eesti Energia создать заводы по производству и рафинированию сланцевого масла, а также отказ правительства от соглашения о финансировании науки.

EKO выбирала номинантов поступка и топора года в области окружающей среды в семнадцатый раз. Цель номинирования — признание важных сохраняющих окружающую среду действий и порицание враждебных или несделанных шагов. EKO присваивает титулы, т.к. желает, чтобы общество осознавало важные темы и проблемы окружающей среды, которые из-за своего долговременного влияния требуют более широкого внимания.

Эстонская Палата объединений окружающей среды насчитывает одиннадцать организаций по окружающей среде: Эстонский фонд природы, Эстонское орнитологическое общество, Эстонское зелёное движение, Балтийский форум по окружающей среде, Эстонское студенческое общество защиты окружающей среды”Sorex”, Западное побережье, Общество Ныммеской Дороги, Таллинский центр стокгольмского института окружающей среды, Общество защиты полуприродных сообществ, Тартуский студенческий кружок защиты природы, Центр права окружающей среды.

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