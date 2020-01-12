В номинации "Поступок года в области окружающей среды" победила молодежь

Молодёжь также активно поднимала тему в масс-медиа и социальных сетях. Многие молодые люди приняли участие в нынешнем Фестивале мнений, где участвовали также в открытой дискуссии с президентом Керсти Кальюлайд. ”Fridays For Future Эстония” инициировала многие общественные события во время сентябрьской климатической недели, в этот раз уже в большем числе городов: Таллинне, Тарту, Раквере, Пярну, Кярдла и Курессааре.

”У нас у всех есть причина быть благодарными молодёжи, инициировавшей климатические забастовки, потому что они своими малыми средствами, но большой преданностью сделали заметный шаг вперёд в общественном осознании важности и практичности климатических изменений. Сообщение молодёжи было ясным — принимающие решения должны слушать учёных и начать действовать немедленно. Мощное движение энергичных и волевых молодых людей по влиянию на будущее — это дающий надежду знак как в плане окружающей среды, так и в общественном”, — сказал заместитель председателя правления Эстонского фонда природы Сийм Куресоо.

Помимо молодёжи актуальность климатического кризиса заметили и другие стороны. Но, к сожалению, многие из них, во главе с Эстонским Союзом леса и деревообработки и Эстонским Союзом частных лесов, стали распространять исходящую из очень узкой трактовки и потому ложную информацию о взаимосвязи климатического кризиса и лесохозяйствования. Таким образом, как в медиа, так и более узких кругах, продолжали звучать заявления, будто бы более интенсивное ведение лесного хозяйства Эстонии может быть спасательным кругом в климатическом кризисе. Также были слышны утверждения, как будто старые леса являются большими производителями углекислого газа и потому требуют омоложения.

Такое толкование, однако, является неверным — старые леса, согласно многим исследованиям, наоборот, являются очень важными связывателями углерода, и смягчение климатических изменений достижимо прежде всего при помощи сохранения и восстановления природного состояния лесов (читайте также здесь).

”Климатический кризис уже наступил, и у нас нет времени ждать, когда на месте вырубленных старых лесов вырастут новые, и снова в том же объёме свяжут освободившийся в ходе вырубок углерод”, — наставляет Сийм Куресоо.