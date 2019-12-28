В ночь с 31 декабря на 1 января будет продлено время работы столичного общественного транспорта

После полуночи будут отправляться:

Трамвайная линия номер 1 с остановки Хобуяама в направлении Копли в 01:00, 02:00 и 03:00, в направлении Кадриорга — в 00:45, 01:45 и 02:45.

Трамвайная линия номер 4 с остановки Хобуяама в направлении Пярнуского шоссе в 01:00, 02:00 и 03:00, в напрвлении аэропорта — в 00:30, 01:30 и 02:30.

Троллейбусная линия номер 1 с остановки Тынисмяги отправляется в 00:45, 01:15, 01:45, 02:15 и 2:45, а с противоположного конца маршрута — в 00:20, 00:50, 01:20, 01:50 и 02:20.

Троллейбусная линия номер 3 с остановки Тынисмяги отправляется в 01:00, 01:30, 02:00, 02:30 и 03:00, а с противоположного конца маршрута — в 00:35, 01:05, 01:35, 02:05 и 02:35.

Автобусная линия номер 1А из центра города отправляется в 01:00, 01:30, 02:00, 02:30 и 03:00, с противоположного конца маршрута — в 01:30, 02:00, 02:30, 03:00 и 03:30.

Автобусная линия номер 8 из центра отправляется в 01:15 и 02:15, а в обратном направлении в 01:45 и 02:45.

Автобусная линия номер 18 из центра отправляется в 01:00, 01:40, 02:20 и 03:00, в обратном направлении — в 01:35 и 02:15.

Автобусная линия номер 40 из центра отправляется в 01:00, 01:30, 02:00, 02:30 и 03:00, в обратном направлении в 01:20, 01:50 и 02:20.