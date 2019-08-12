В ночь на вторник при ясном небе в Эстонии можно будет наблюдать пик звездопада Персеиды

Помешать увидеть в полной мере звездопад может практически полная Луна (полнолуние наступит 15 августа). В случае легкого светового загрязнения на небе можно будет увидеть в среднем 10-15 падающих звезд в час, тогда как в случае более благоприятных условий можно увидеть сотни Персеид, пишет rus.err.ee.

Метеорный поток Персеиды — это ежегодное небесное событие августа, когда Земля пересекает шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Таттля.