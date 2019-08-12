12.08.2019, 14:21
В ночь на вторник при ясном небе в Эстонии можно будет наблюдать пик звездопада Персеиды
Пик метеорного потока Персеиды наступит в ночь с 12 на 13 августа. Лучшее время для наблюдения с 2 до 3 часов ночи.
Пик метеорного потока Персеиды наступит в ночь с 12 на 13 августа. Лучшее время для наблюдения с 2 до 3 часов ночи.
Помешать увидеть в полной мере звездопад может практически полная Луна (полнолуние наступит 15 августа). В случае легкого светового загрязнения на небе можно будет увидеть в среднем 10-15 падающих звезд в час, тогда как в случае более благоприятных условий можно увидеть сотни Персеид, пишет rus.err.ee.
Метеорный поток Персеиды — это ежегодное небесное событие августа, когда Земля пересекает шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Таттля.
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