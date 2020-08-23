23.08.2020, 16:59
В Ночь древних огней по Таллиннскому заливу будет курсировать морское такси
Вечером в субботу, 29 августа, когда в очередной раз будет отмечаться День древних огней, на линии Летная гавань — Пирита — Летная гавань будет работать водное такси.
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