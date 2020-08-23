В Ночь древних огней по Таллиннскому заливу будет курсировать морское такси

"Морское такси предоставит возможность вечером насладиться видом побережья Таллинна прямо с моря", — отметил старейшина Пирита Тынис Лийнат.

Выход такси вечером из Летной гавани в Пирита: в 18, 19, 22 и 23 часа. Обратный рейс: 18.30, 19.30, 22.30 и 23.30.

Морское такси Gundel совершит два рейса и днем: из Летной гавани в 13 и 15 часов, из Пирита — в 14 и 16.

Дополнительную информацию о движении водного такси можно получить по телефону 501 1416.