В Нидерландах у эстонки забрали ребенка: они жили в плавучем доме без водопровода

На стене одного из плавучих домов неподалеку от Амстердама висит плакат, на котором написано „Ik mis Anju”, что с голландского переводится как ”Я скучаю по Анью”.

Анью (официально — Анна) к настоящему времени уже пять лет. Часть жизни она провела в Эстонии, часть — в Нидерландах. Ее мама Элизабет Сальмин окончила Эстонскую академию художеств по специальности ”искусство и документалистика”. Она известный художник комиксов, ее работы публиковались в изданиях Täheke и Eesti Ekspress.

До недавнего времени Анью и Элизабет жили под одной крышей в том самом плавучем доме близ Амстердама, на котором ныне висит плакат с грустным посланием. Однажды майским вечером на баржу, оборудованную как жилое помещение, явились голландские полицейские и работники службы защиты детей, которые увели Анью с собой. ”Еще до этого они упрекали меня в том, что на барже нет водопровода и душа. Утверждали, что ребенок не может жить в таких условиях”, — рассказывает Элизабет.

С того момента ее жизнь превратилась в постоянную борьбу. Борьбу за то, чтобы она могла хотя бы звонить дочери. Борьбу за то, чтобы она могла подарить дочери какую-то игрушку, когда раз в неделю им все-таки позволяют видеться. И чтобы в конечном итоге Анью снова зажила под одной крышей со своей мамой.

Пока же Анью живет в патронатной семье. Элизабет даже не в курсе, где именно. Не знает она и того, кто сейчас является попечителями, то есть ”временными родителями” Анью. Единственное, на что может рассчитывать Элизабет, — встречи по четвергам. По одному часу, с 10 до 11 утра и только в присутствии представителя службы защиты детей.

Но что же все-таки произошло с Анью и Элизабет еще до всех этих злоключений?

Меж двух стран



Когда пять лет назад родилась Анью (а случилось это в Голландии), Элизабет хотела быть примерной мамой. Кормила дочь грудью на протяжении трех лет, отвела маленькую Анью на гимнастику. Старалась как можно больше времени проводить дома с дочерью, вместо того, чтобы каждый день уходить на работу. На жизнь зарабатывала художественными проектами и переводами. Например, переводила руководства по эксплуатации для одной крупной торговой компании.