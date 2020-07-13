В Нидерландах служба защиты детей забрала дочь у эстонской художницы(42)
Эстонская художница вместе с четырехлетней дочерью переехала в плавучий дом недалеко от Амстердама, а местная службы защиты детей забрала ребенка, пишет Eesti Ekspress.
Эстонская художница вместе с четырехлетней дочерью переехала в плавучий дом недалеко от Амстердама, а местная службы защиты детей забрала ребенка, пишет Eesti Ekspress.
Анью (официально Анна) сейчас пять лет. Часть свой жизни они провела в Эстонии, часть — в Нидерландах. Ее мама — документалист и художник Элизабет Салмин.
”Они сказали, что в лодке нет проточной воды и ребенку такие условия проживания не походят”, — рассказывает Элизбет о визите полиции и сотрудников службы защиты детей.
Сейчас девочка проживает в попечительской семье. Где именно — Элизабет не знает. Все, на что женщина имеет теперь право, — это на еженедельную часовую встречу с дочерью в присутствии чиновника.
Девочка родилась в Нидерландах, время от времени семья жила в Эстонии. Женщина зарабатывала на хлеб участием в различных художественных проектах и переводами. В октябре прошлого года Элизабет с дочерью приехала в Амстердам. У нее была работа, съемная комната в двухкомнатной квартире в Амстердаме, а у девочки — место в школе (в Нидерландах дети идут в школу с 4 лет). Но в определенный момент все пошло наперекосяк.
Сначала не заладилось со школой. По словам Элизабет, дети там просто смотрели телевизор или сидели без дела, часть учителей были родителями-волонтерами. Вскоре преподавали стали жаловаться на девочку и та просто отказалась ходить в школу.
Элизабет стала подозревать, что над ребенком там издеваются, а поскольку мест в других школах не было, решила перевести ребенка на домашнее обучение (Элизабет является членом нидерландского союза домашнего обучения). Руководство школы в свою очередь сообщило о семье в службу защиты детей.
Далее начались проблемы с квартирой. Выяснилось, что дом предназначен для людей в возрасте за 50 и проживание с детьми запрещено. Женщина принялась искать новое жилье, но с бюджетом, которым она располагала (350 евро) сделать ей этого не удалось. Какое-то время они с дочерью жили у знакомых, но вечно так продолжаться не могло и Элизабет решилась на покупку старого плавучего дома в 15 км от Амстердама. Она договорилась с владельцем, что будет выплачивать по 350 евро в месяц (всего 3500 евро), и 1 апреля семья переехала в новое жилище.
Условия оставляли желать лучшего. Трапа у лодки не было, поэтому вместо него стали использовать старое дерево. Канализация и электричество также отсутствовали, и для соответствующих целей Элизабет установила в доме 20-литровую канистру с краном, а на крышу — маленькую солнечную панель. Возле лодки женщина разбила небольшой огород, а для передвижения использовала велосипед. Не забывала, по ее словам, и о домашнем обучении.
Спокойная жизнь матери и дочери продолжалась шесть недель. 13 мая водный патруль заметил ребенка, идущего по старому дереву. Чиновники сообщили полиции, что в лодке проживает женщина с ребенком, которые используют в качестве трапа старую иву и это опасно. Через три дня на место прибыла полиция и служба защиты детей. ”Они потребовали, чтобы мы немедленно покинули лодку и отправились в приют”, — рассказывает Элизабет. Она отказалась, ”не увидев для этого никаких оснований”. После чиновники стали приезжать регулярно, заявляя, что условия проживания не соответствуют требованиям, покуда 27 мая не забрали ребенка.
Издание обратилось за комментарием в нидерландскую службу защиты детей, но там, сославшись на защиту данных, прокомментировать случай не смогли. Как пояснили в государственных структурах, в Нидерландах ребенка изымают из семьи на основании решения судьи по делам несовершеннолетних, который в своем решении опирается на рапорт, составленный службой защиты детей.
На состоявшемся 9 июня заседании суда Элизабет обвинили в том, что она не водила Анну в школу и не обеспечила в плавучем доме соответствующих требованиям бытовых условий. Следующее заседание состоится в августе. К этому времени женщина должна привести жилье в соответствие нормам. Хорошая новость заключается в том, что мэрия Амстердама обещала разрешить ей перевести плавучий дом в центр города, где у нее будет доступ к электричеству и водоснабжению.
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