В Нидерландах служба защиты детей забрала дочь у эстонской художницы

Анью (официально Анна) сейчас пять лет. Часть свой жизни они провела в Эстонии, часть — в Нидерландах. Ее мама — документалист и художник Элизабет Салмин.

”Они сказали, что в лодке нет проточной воды и ребенку такие условия проживания не походят”, — рассказывает Элизбет о визите полиции и сотрудников службы защиты детей.

Сейчас девочка проживает в попечительской семье. Где именно — Элизабет не знает. Все, на что женщина имеет теперь право, — это на еженедельную часовую встречу с дочерью в присутствии чиновника.

Девочка родилась в Нидерландах, время от времени семья жила в Эстонии. Женщина зарабатывала на хлеб участием в различных художественных проектах и переводами. В октябре прошлого года Элизабет с дочерью приехала в Амстердам. У нее была работа, съемная комната в двухкомнатной квартире в Амстердаме, а у девочки — место в школе (в Нидерландах дети идут в школу с 4 лет). Но в определенный момент все пошло наперекосяк.

Сначала не заладилось со школой. По словам Элизабет, дети там просто смотрели телевизор или сидели без дела, часть учителей были родителями-волонтерами. Вскоре преподавали стали жаловаться на девочку и та просто отказалась ходить в школу.

Элизабет стала подозревать, что над ребенком там издеваются, а поскольку мест в других школах не было, решила перевести ребенка на домашнее обучение (Элизабет является членом нидерландского союза домашнего обучения). Руководство школы в свою очередь сообщило о семье в службу защиты детей.

Далее начались проблемы с квартирой. Выяснилось, что дом предназначен для людей в возрасте за 50 и проживание с детьми запрещено. Женщина принялась искать новое жилье, но с бюджетом, которым она располагала (350 евро) сделать ей этого не удалось. Какое-то время они с дочерью жили у знакомых, но вечно так продолжаться не могло и Элизабет решилась на покупку старого плавучего дома в 15 км от Амстердама. Она договорилась с владельцем, что будет выплачивать по 350 евро в месяц (всего 3500 евро), и 1 апреля семья переехала в новое жилище.

Условия оставляли желать лучшего. Трапа у лодки не было, поэтому вместо него стали использовать старое дерево. Канализация и электричество также отсутствовали, и для соответствующих целей Элизабет установила в доме 20-литровую канистру с краном, а на крышу — маленькую солнечную панель. Возле лодки женщина разбила небольшой огород, а для передвижения использовала велосипед. Не забывала, по ее словам, и о домашнем обучении.