В нескольких уездах ни один семейный врач не получил вакцины для своих пациентов

Всего в Эстонии существует 785 списков семейных врачей. Из них 104 должны получить свои первые дозы вакцины только на следующей неделе. Таким образом, вакцинация групп риска сильно различается по уездам, передала "Актуальная камера".

Хотя вакцинация людей в возрасте 80 лет и старше из группы риска уже началась в большинстве регионов, некоторые из пациентов остались без вакцины. Одна из причин может заключаться в том, что у семейного врача нет контактных данных человека.

Из-за ограниченных объемов в прошлом вакцину получали регионы с повышенным риском заражения. Таким образом, охват вакцинацией людей из группы риска варьируется от региона к региону.

К группе риска относятся почти 370 000 человек. В возрастной группе 80 лет и старше насчитывается около 80 000 человек, 20% из которых на утро 26 февраля были вакцинированы.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!