В некоторых кафе и киосках вам бесплатно нальют чистую воду из-под крана

Большинство людей (86 % респондентов) заполняют многоразовую бутылку для воды или термокружку дома или в конторе. В редких случаях (лишь 4 % респондентов) они обращаются к сотруднику кафе или ресторана, чтобы заполнить свою бутылку для воды. Однако более половины опрошенных, которые пьют из своих многоразовых бутылок и термокружек раз в неделю или реже, утверждали, что использовали бы их вне дома чаще, если бы их заполнение было более удобным. При этом почти 70 % респондентов считали, что пользовались бы своими термокружками чаще, если бы при покупке в нее горячего напитка предлагали скидки.

Для того чтобы способствовать распространению многоразовых стаканчиков и повысить общественную сознательность о проблемах, связанных с повсеместным употреблением пластика, JCI Go Koda в сотрудничестве со Stockmann и Центром инвестирования в окружающую среду запустили 1 августа экологическую кампанию ”Не пей пластик”. Этой акцией вдохновляют людей менять свои потребительские привычки и призывают предприятия поддержать их. Например, в туалетах универмага Stockmann на краны установлены специальные насадки, чтобы можно было удобно, быстро и просто наполнить бутылку для воды.

К проекту присоединились многие кафе и рестораны, такие как Caffeine, Rataskaevu 16 и ÜLO, куда люди могут смело прийти с бутылкой для воды и попросить сотрудника наполнить ее водой из-под крана. И все это абсолютно бесплатно. Начиная с сентября наполнить свою бутылку для воды можно будет и во всех киосках R-Kiosk.

Кампанию поддерживают Центр инвестиций в окружающую среду и ERGO.