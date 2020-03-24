В Нарве взят под стражу мужчина, который угрожал своей бывшей спутнице жизни и поджег машину

35-летняя женщина сообщила 21 марта, что подожгли ее автомобиль, припаркованный за закрытой парковочной площадке. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 42-летнего мужчину, которого есть основания подозревать в совершении поджога.

В ходе ведения делопроизводства выяснили, что задержанный причинил своей бывшей спутнице жизни в июне 2019 года телесные повреждения. Также выяснили, что за пару дней до поджога мужчина угрожал женщине и ее дочери причинить телесные повреждения.

Подозреваемый наказывался ранее в уголовном порядке за совершение противоимущественных преступлений, физическое насилие и угрозы.

"Важно, что в ходе следствия была выяснена информация не только о поджоге, но и о применении физического насилия и угрозах", — сказала следователь по особым делам Нарвского отделения полиции Елена Типакова. "Призываю всех людей, которые стали жертвами насилия в близких отношениях, в том числе и угроз, сообщать как можно быстрее об этом полиции — тем быстрее мы сможем вмешаться, пресечь ситуацию и помочь. Ни физическое, ни моральное насилие недопустимо".

Елена Типакова добавила, что хотя полиция и другие организации занимаются борьбой с насилием в близких отношениях ежедневно, важна роль всего общества в том, чтобы искоренить этот вид преступления.

"Если кто-то подозревает, что в семье его знакомого, друга или соседа может применяться насилие, обязательно просим сообщить об этом по номеру 112", — сказала Типакова.