24.03.2020, 16:02

В Нарве взят под стражу мужчина, который угрожал своей бывшей спутнице жизни и поджег машину


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Pilt on illustreeriv.
Pilt on illustreeriv.Foto: Anni Õnneleid

В субботу, 21 марта, в 12.30 в Нарве был задержан 42-летний мужчина, который угрожал причинить телесные повреждения своей бывшей спутнице жизни и ее несовершеннолетней дочери, а также поджег принадлежащий женщине автомобиль Volkswagen, который был полностью уничтожен.

35-летняя женщина сообщила 21 марта, что подожгли ее автомобиль, припаркованный за закрытой парковочной площадке. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 42-летнего мужчину, которого есть основания подозревать в совершении поджога.

В ходе ведения делопроизводства выяснили, что задержанный причинил своей бывшей спутнице жизни в июне 2019 года телесные повреждения. Также выяснили, что за пару дней до поджога мужчина угрожал женщине и ее дочери причинить телесные повреждения.

Подозреваемый наказывался ранее в уголовном порядке за совершение противоимущественных преступлений, физическое насилие и угрозы.

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"Важно, что в ходе следствия была выяснена информация не только о поджоге, но и о применении физического насилия и угрозах", — сказала следователь по особым делам Нарвского отделения полиции Елена Типакова. "Призываю всех людей, которые стали жертвами насилия в близких отношениях, в том числе и угроз, сообщать как можно быстрее об этом полиции — тем быстрее мы сможем вмешаться, пресечь ситуацию и помочь. Ни физическое, ни моральное насилие недопустимо".

Елена Типакова добавила, что хотя полиция и другие организации занимаются борьбой с насилием в близких отношениях ежедневно, важна роль всего общества в том, чтобы искоренить этот вид преступления.

"Если кто-то подозревает, что в семье его знакомого, друга или соседа может применяться насилие, обязательно просим сообщить об этом по номеру 112", — сказала Типакова.

Помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Рагнар Плисткин сказал, что борьба с насилием в близких отношениях является приоритетом. „Наиболее распространена такая форма насилия в близких отношениях, когда мужчина применяет насилие в отношении супруги, спутницы жизни или других женщин в семье. По оценке прокуратуры жертва насилия в близких отношениях заслуживает повышенной защиты и государственной поддержки", — сказал Рагнар Плисткин.

Он добавил, что в данной ситуации подозрение в преступлении указывает на то, что ранее вынесенные наказания за насильственные преступления не заставили подозреваемого отказаться от насилия.

"Взятие подозреваемого под стражу необходимо для обеспечения неприкосновенности личности пострадавшей и для того, чтобы предупредить совершение еще более тяжкого преступления в будущем", — сказал Рагнар Плисткин.

По ходатайству Вируской окружной прокуратуры и разрешении Вируского уездного суда мужчина взят под стражу на срок на один месяц.

Полиция рекомендует

- Если чьи-то жизнь и здоровье в опасности, сразу позвони на 112.

- В борьбе с насилием в близких отношениях важна роль близких — других членов семьи, родственников, друзей и соседей.

- В случае насилия обязательно вызови полицию — даже в случаях, если случай связан с носителями вируса или с людьми с подозрением на вирус.

- Поддержку и консультирование оказывает бесплатный круглосуточный телефон службы помощи жертвам 116 006.

- О нуждающихся в помощи детях можно сообщить круглосуточно на номер 116 111.

- К региональным сотрудникам службы помощи жертвам можно обратиться по телефону, видеозвонком Skype или э-почте.

- Женские опорные центры открыты для всех нуждающихся в помощи женщин. Контакты осуществляются в соответствии с советами Департамента здоровья, консультации проводятся при необходимости и по телефону или в интернете.

Центры кризисной помощи для жертв сексуального насилия открыты для всех нуждающихся в помощи.

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