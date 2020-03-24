В Нарве взят под стражу мужчина, который угрожал своей бывшей спутнице жизни и поджег машину

Помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Рагнар Плисткин сказал, что борьба с насилием в близких отношениях является приоритетом. „Наиболее распространена такая форма насилия в близких отношениях, когда мужчина применяет насилие в отношении супруги, спутницы жизни или других женщин в семье. По оценке прокуратуры жертва насилия в близких отношениях заслуживает повышенной защиты и государственной поддержки", — сказал Рагнар Плисткин.
Он добавил, что в данной ситуации подозрение в преступлении указывает на то, что ранее вынесенные наказания за насильственные преступления не заставили подозреваемого отказаться от насилия.
"Взятие подозреваемого под стражу необходимо для обеспечения неприкосновенности личности пострадавшей и для того, чтобы предупредить совершение еще более тяжкого преступления в будущем", — сказал Рагнар Плисткин.
По ходатайству Вируской окружной прокуратуры и разрешении Вируского уездного суда мужчина взят под стражу на срок на один месяц.
Полиция рекомендует
- Если чьи-то жизнь и здоровье в опасности, сразу позвони на 112.
- В борьбе с насилием в близких отношениях важна роль близких — других членов семьи, родственников, друзей и соседей.
- В случае насилия обязательно вызови полицию — даже в случаях, если случай связан с носителями вируса или с людьми с подозрением на вирус.
- Поддержку и консультирование оказывает бесплатный круглосуточный телефон службы помощи жертвам 116 006.
- О нуждающихся в помощи детях можно сообщить круглосуточно на номер 116 111.
- К региональным сотрудникам службы помощи жертвам можно обратиться по телефону, видеозвонком Skype или э-почте.
- Женские опорные центры открыты для всех нуждающихся в помощи женщин. Контакты осуществляются в соответствии с советами Департамента здоровья, консультации проводятся при необходимости и по телефону или в интернете.
Центры кризисной помощи для жертв сексуального насилия открыты для всех нуждающихся в помощи.
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