В Нарве в пожаре погиб мужчина

Находившегося в той же квартире кота удалось спасти.

Работы по ликвидации возгорания были завершены в 04:30. В квартире отсутствовал дымовой датчик.

Причины пожара выяснит следствие. По предварительным данным, речь идет о неосторожным обращении с огнем во время курения.

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