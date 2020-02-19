19.02.2020, 10:14

В Нарве в пожаре погиб мужчина


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В Нарве в пожаре погиб мужчина
Foto on illustreerivFoto: Rauno Volmar

19 февраля в 04.08 поступило сообщение о пожаре на пятом этаже пятиэтажного здания на Талиннском шоссе в Нарве. Когда спасатели прибыли на место, подъезд был заполнен дымом. В загоревшейся квартире было обнаружено тело 60-летнего мужчины.

Находившегося в той же квартире кота удалось спасти.

Работы по ликвидации возгорания были завершены в 04:30. В квартире отсутствовал дымовой датчик.

Причины пожара выяснит следствие. По предварительным данным, речь идет о неосторожным обращении с огнем во время курения.

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