В Нарве в пожаре погиб мужчина
19 февраля в 04.08 поступило сообщение о пожаре на пятом этаже пятиэтажного здания на Талиннском шоссе в Нарве. Когда спасатели прибыли на место, подъезд был заполнен дымом. В загоревшейся квартире было обнаружено тело 60-летнего мужчины.
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