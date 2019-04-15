15.04.2019, 22:00
В Нарве состоится дискуссия на "Что значит новая коалиция для жителей ”Ида-Вирумаа"
В Нарве во вторник, 16 апреля, по инициативе избранной в Рийгикогу от Ида-Вируского уезда Катри Райк пройдет открытая дискуссия на тему ”Что значит новая коалиция для жителей ”Ида-Вирумаа”.
В дискуссии помимо Катри Райк также примут участие председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский и первый номер списка социал-демократов на выборах в Европарламент Марина Кальюранд, сообщает пресс-служба партии.
Политики расскажут о том, чего ждать региону от нового правительства центристов, EKRE и Isamaa и ответят на вопросы собравшихся.
Мероприятие пройдет в малом зале театрального центра Vaba Lava. Начало в 18:00, вход свободный.