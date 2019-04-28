28.04.2019, 20:50

В Нарве пройдет семинар для садовых товариществ


rus.delfi.ee
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SONY DSCFoto: narva.ee

7 мая в 16.00 в концертном зале ДК ”Ругодив” состоится семинар для председателей садовых товариществ и владельцев участков, находящихся на территории садовых товариществ города Нарвы. Семинар организует и проводит Нарвская городская управа.

Программа семинара:

16.00-16.30 ”Пожарная безопасность на территории садового товарищества”.
Докладчик — Кристина Казмин, советник бюро по надзору за пожарной безопасностью Идаского спасательного центра Спасательного департамента.

16.45-17.10 ”Вступление в силу Строительного кодекса. Аудит и цель его составления. Когда нужен аудит, а когда строительный проект”.
Докладчик — Эллен Уускюла, руководитель Отдела строительного надзора Нарвской горуправы.

17.10-17.30 ”Типичные ошибки, которые допускают землевладельцы при планировании строительных работ. На что заказчик должен обратить внимание в аудиторском заключении”.
Докладчик — Марина Пент, специалист Отдела строительного надзора Нарвской горуправы.

17.30-18.00 — вопросы специалистам из зала.

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